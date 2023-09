2,5 kilometru dziļumā okeānā nofilmēts spokainais Dambo astoņkājis

Izmantojot savas iespaidīgās “ausis”, Dambo astoņkājis graciozi peld dažus metrus virs okeāna gultnes. Ņemot vērā, ka tik lielā dziļumā ir maz ēdamā, nabaga Dambo ir jātaupa enerģija, cik vien tas iespējams. Vispār šie astoņkāji evolūcijas ceļā ir pamatīgi pielāgojušies dzīvei piķa melnajā tumsā, proti, tie zaudējuši indes dziedzerus, kas reiz tiem ļāva veikli aizbēgt no ienaidnieka; tiem arī vairs nav krāsu mainošās ādas, kas ļāva tiem no ienaidnieka paslēpties. Tagad puscaurspīdīgi šie astoņkāji ir tādi kā okeāna dzīļu rēgi – zudušās dvēseles. Tikai veiksmīgas sakritības dēļ mātītēm var izdoties satikt tēviņus, kas apaugļos to oliņas.