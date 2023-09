ASV kongresmeņi atbalsta aizsardzības ministra algas samazināšanu līdz $1

Iniciatīvas autore bija kongresmene Mārdžorija Teilore Grīna, kura norādīja, ka viņas pretenzijas pret Pentagona vadītāju ir saistītas ar "šausminošo karaspēka izvešanu no Afganistānas" un obligāto karavīru vakcināciju pret koronavīrusu.

Kā norāda "The New York Times", maz ticams, ka Ostina alga tiešām tiks samazināta līdz vienam ASV dolāram, jo likumprojekts par militārajiem izdevumiem gandrīz noteikti neizturēs balsojumu Senātā, kur pret to, domājams, iebildīs gan republikāņu, gan demokrātu senatori.