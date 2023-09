Indijā novērots, kā krokodili nezināmu iemeslu dēļ drošībā nogādā ķezā iekūlušos suni

Utkarsha Chavan, Journal of Threatened Taxa, 2023

Kāds suns Indijā, bēgot no savvaļas suņu bara, nokļuva vēl bīstamākā situācijā krokodilu apdzīvotā upē. Tomēr tā vietā, lai sunim nokostu galvu, krokodili to it kā nogādāja drošībā.