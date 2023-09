Latvijas pilsonei Baltkrievijā draud vairāku gadu cietumsods "par izlūkošanu Latvijas labā"

Biedrība "FreeBelarus" tviterī norāda, ka piektdien, 29.septembrī, Minskā sāksies tiesa pret Latvijas pilsoni Sokoļenko. Sievietei draud trīs līdz septiņi gadi nebrīvē it kā par izlūkošanu Latvijas labā. Pērn Valsts policija (VP) Sokoļenko un Diānu Bahmutu izsludināja meklēšanā kā bezvēsts pazudušas. Vēlāk izrādījās, ka Bahmutai izdevies atgriezties Latvijā.

Neskatoties uz regulāriem informācijas pieprasījumiem par šo lietu gan no ĀM, gan no Latvijas konsulāta Vitebskā, informācija par kriminālprocesa virzību no Baltkrievijas iestādēm ir saņemta ierobežotā apjomā.