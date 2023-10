Simanovičs: paņem suni, kredītu, maina dzīves vietu - tas viss vēsta par krīzi attiecībās

Bailes būt atklātam - iemesls, kāpēc daudzi nespēj vienoties par pāra terapiju. Vai ats ir mīts vai reāla problēma. "Viss nav jāzina - bet domāju, ka šī ir reāla problēma - ats nav mīts. Runa ir par personīgu briedumu, par emocionālo inteliģenci, par spēju būt atvērtam otram cilvēkam un tas nav pašsaprotami. Tas ir kaut kas ko mēs iemācāmies no bērnības, bet liela daļa mēs nākam no visnotaļ traumētām ģimenēm un vidēm, kas nozīmē, ka esam iekšēji distancēti. Paši no sevis un arī no otra. Emocionāla intimitāte nav pašsaprotama lieta - var ieplānot kalendārā to laiku, bet nebūs jau spējas to realizēt ar otru," pārliecināts ir Kaspars Simanovičs. "Tas nav iemācīts un tas ir tas, kas notiek terapijas kabinetā. tu kā mazs bērns mācies soli pa solītim. Teikt ar vārdiem kā es jūtos... Klausīties ko otrs saka. Mēģināt interpretēt ko otrs saka. Un tad savstarpēji atvērties viens otram - tā tas brīnums notiek vai nenotiek..."