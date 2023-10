Piespriež nosacītu cietumsodu par izvairīšanos no nodokļiem lielā apmērā

Kā informē apsūdzība, notiesātais, būdams uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un faktiskais vadītājs, mantkārīgu motīvu vadīts, nolēmis nodrošināt uzņēmuma nepamatotu izslēgšanu no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistra un nedeklarēt Valsts ieņēmumu dienestā ar PVN apliekamos darījumus un to vērtību, lai SIA varētu slēpt ar PVN apliekamos darījumus un izvairīties no PVN nomaksas.