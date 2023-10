Video ⟩ Vēstnieks apstiprina, ka Ukrainā kritis brīvprātīgais karavīrs no Latvijas

“Mūsu rīcībā ir informācija, ka frontē ir nogalināts brīvprātīgais kareivis no Latvijas un tas notika naktī no sestdienas uz svētdienu. Mēs esam saziņā ar Ukrainas militārajām iestādēm, skaidrojam detaļas un mums ir jāgaida oficiāls apstiprinājums par nāves faktu. Konsulāro palīdzību Ārlietu ministrija sniedz tieši un individuāli, līdz ar ko informāciju par notikušo – par Latvijas valstspiederīgā bojāeju – sniedz tuviniekiem, nevis trešajām personām, un tuvinieki ir tie, kas pieņem lēmumu par to, cik plaši šo informāciju pēc tam publisko,” norāda vēstnieks Ilgvars Kļava.