Noskaties ⟩ Autobusa šoferis patvaļīgi novirzās no maršruta, iespējams, privātu darīšanu dēļ

Aizvadītajā nedēļas nogalē, dodoties atpakaļ uz Rīgu autobusā Liepāja-Saldus-Rīga, Kārli un citus pasažierus pārsteidza šofera novirzīšanās no maršruta, iebraucot Rīgā. Autobuss neturpināja ceļu uz galapunktu, Rīgas autoostu, kā to nosaka maršruts, bet nobrauca no šosejas A10 un devās lidostas virzienā, klāstīja Kārlis.