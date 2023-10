Sarkozī izvirzītas sākotnējās apsūdzības saistībā ar Lībijas lietu

Izmeklēšana Lībija slietā ieguva apgriezienus, kad Francijas un Libānas uzņēmējs Zijāds Takiedīns 2016.gadā videointervijā ziņu "Mediapart" paziņoja, ka viņš 2006.gada beigās un 2007.gada sākumā veicis trīs braucienus no Lībijas galvaspilsētas Tripoles uz Parīzi, vedot skaidru naudu Sarkozī kampaņai. Katrā no šiem braucieniem Takiedīns vedis koferi, kurā bijuši no pusotra līdz diviem miljoniem eiro. Viņš piebilda, ka saņēmis šo naudu no Kadafi režīma militārā izlūkdienesta vadītāja Abdallāha Senusi. Takiedīns vēlāk mainīja savu nostāju, un Sarkozī centās panākt, lai izmeklēšana tiktu izbeigta.