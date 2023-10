Jaunieši var pieteikties bezmaksas ceļošanas kartēm, lai iepazītu Eiropu

Pieteikties iespējams līdz 18.oktobrim plkst.13, aizpildot tiešsaistes pieteikuma veidlapu Eiropas Jaunatnes portālā. Rudens pieteikšanās kārtā šogad šī iespēja tiks piešķirta vairāk nekā 35 000 Eiropas jauniešu, tai skaitā vismaz 155 jauniešiem no Latvijas.

Konkursā atlasītie pretendenti ceļā varēs doties laikā no 2024.gada 1.marta līdz 2025.gada 31.maijam - vieni vai grupai pievienojot līdz pat četriem draugiem, kuri atbilst dalības kritērijiem.

Apstiprinātie dalībnieki saņems arī "DiscoverEU" Eiropas Jaunatnes karti, kas darbojas kā atlaižu karte. Ar to varēs iegūt dažādas atlaižu iespējas 36 Eiropas valstīs - transportam, naktsmītnēm, pārtikai, apskates objektu, kultūras un sporta pasākumu apmeklējumiem un citām aktivitātēm.

Lai pieteiktos dalībai, jauniešiem jābūt dzimušiem laikā no 2005.gada 1.janvāra ieskaitot līdz 31.decembrim, kā arī jābūt pilsoņiem vai patstāvīgiem iedzīvotājiem kādā no ES dalībvalstīm, tai skaitā to aizjūras zemēs un teritorijās vai programmas "Erasmus+" asociētā trešā valstī.