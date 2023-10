Jaunais omikrona paveids “Pirola” nāk ar jauniem slimības simptomiem

Koronavīrusa variants BA.2.86, kas pazīstams arī kā “Pirola”, papildus parastajām Covid-19 slimības pazīmēm rada iepriekš neparastus simptomus. Par to, atsaucoties uz valsts dermatologu asociāciju, ziņo Lielbritānijas plašsaziņas līdzekļi. Papildus ierastajiem Covid simptomiem, piemēram, kakla sāpēm, iesnām un galvassāpēm, inficēšanās ar šo vīrusa variantu dažiem cilvēkiem var izraisīt arī ādas izsitumus, sarkanus un sāpošus roku un kāju pirkstus vai niezošas un sarkanas acis. Saslimušie arī ziņo par caureju, kā arī čūlām un pietūkumu mutē un uz mēles, ziņo “ChronicleLive”. Tomēr jaunais variants nav bīstamāks par iepriekšējiem.

“Pirola” celms pirmo reizi tika konstatēts Dānijā 24. jūlijā un Apvienotajā Karalistē augusta beigās. Šis vīrusa paveids jau ir konstatēts vairāk nekā 15 valstīs, to vidū Austrālijā, Kanādā, Francijā, Vācijā, Portugālē, Spānijā, Kanādā un ASV. “Pirola” gadījumu skaits pašlaik šķiet ļoti mazs, un “Eris” vīrusa variants pašlaik joprojām ir dominējošais.

“Pirola” variants, kas, piemēram, Vācijā pirmo reizi tika konstatēts tikai septembrī, ir radies no omikrona apakšlīnijas BA.2. Tas bija izplatījies 2022. gada sākumā, bet jau pēc dažiem mēnešiem tika izspiests. “Pirola” ir īpašs ar to, ka šajā vīrusa variantā ir vairāk nekā 30 mutāciju smailes proteīnā, salīdzinot ar priekšteci BA.2 variantu. Neparasti lielais ģenētisko izmaiņu skaits šajā vietā izraisījis pastiprinātu ekspertu uzmanību. Pasaules Veselības organizācija klasificēja BA.2.86 kā “novērojamo variantu” un tādējādi piemēroja tam zemāko no trim iespējamiem brīdinājuma līmeņiem.