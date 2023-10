Nedēļas nogalē glābēji saņēmuši vairāk nekā 1000 izsaukumu

Visvairāk jeb 808 izsaukumi tika saņemti tieši Rīgā un Pierīgas novados. Visbiežāk pēc palīdzības VUGD vērsās galvaspilsētas iedzīvotāji, tādi gadījumi bija 519. 75 izsaukumi tika saņemti no Jūrmalas, 57 - no Ādažu novada, 38 - no Saulkrastu novada un tikpat no Ropažu novada.