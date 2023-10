Kā Ventspilī radās “Kosmoss”?

Jaunajam restorānam tikai to labāko! No visiem ēdināšanas uzņēmumiem tika atlasīti labākie darbinieki. No restorāna “Baltika” tika paņemta ventspilnieku iemīļotā konditore E. Krautmane, kura bija slavena ne tikai ar savām gardajām tortēm un kūciņām, bet arī ar to māksliniecisko noformējumu. Reiz konditorejas izstādē E. Krautmane bija dekorējusi torti, precīzi atveidojot slavenā krievu gleznotāja I. Šiškina gleznu “Rīts priežu mežā” ar lāču māti un lācēniem, krāsu vietās izmantojot krēmu. No 5. ēdnīcas uz jauno restorānu pārcēla pavāri Ņ. Arhipovu, kas kļūs par ilggadīgu restorāna “Kosmoss” ražošanas daļas vadītāju. Abas nopelniem bagātās pavāres – meistares turpmākajos gados izaudzinās ne vienu vien jauno pavāru, konditoru paaudzi.