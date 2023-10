3 vērtīgi ārstniecības augi veselības stiprināšanai saaukstēšanās sezonā

Par priežu pumpuru labvēlīgo iedarbību uz elpceļu veselību zināja jau mūsu senči, kuri šo vērtīgo dabas velti ievāca katru pavasari, lai ziemas sezonā pievienotu tējām, uzlējumiem un pat pielietotu kulinārijā. Priežu pumpuriem piemīt pretiekaisuma iedarbība, tie veicina atkrēpošanu un dezinficē krēpas, mazina klepu, cīnās pret vīrusiem un mikrobiem, iedarbojas pret sāpēm un veicina imunitāti. Papildus tam priežu pumpuru sastāvā tāpat atrodama arī ēteriskā eļļa un vitamīni, kas labvēlīgi iedarbojas uz veselību kopumā. Dr. Pakalns sīrups Pini Plus satur priežu pumpuru un mārsilu aktīvās vielas, kas mazina kņudoņu kaklā, mīkstina klepu un palīdz attīrīt deguna dobumu no gļotām, tādējādi atvieglojot elpošanu. Šo iecienīto sīrupu var lietot kā pieaugošie, tā bērni no četru gadu vecuma.

Katrā pļavā un ceļa malā atrodamā šaurlapu ceļteka jeb ceļmallapa tautas gudrībās pazīstama kā antiseptisks līdzeklis pret brūcēm un nobrāzumiem. Tomēr ceļteka satur virkni vērtīgu vielu, kas to padara par noderīgu palīgu arī cīņā ar saaukstēšanos. Šaurlapu ceļtekas ekstrakts nomierina kakla gļotādu, mazina klepu un nepatīkamo sajūtu kaklā, veicina atkrēpošanu, stiprina imūnsistēmu un uzlabo organisma spēju pretoties nelabvēlīgu apkārtējās vides apstākļu iedarbībai. Šaurlapu ceļtekas, altejas sakņu un ārstniecības žodzenes lakstu ekstrakti palīdz arī īslaicīga aizsmakuma gadījumā. Ceļtekas lapu ekstraktu satur gan Dr. Pakalns ceļtekas balzams elpceļiem, kas nomierinās iekaisušo gļotādu, atvieglos kņudināšanu kaklā un stiprinās imunitāti, gan Dr. Pakals Efeja Plus balzams elpceļiem, kas palīdz aizsargāt augšējos elpceļus un saglabāt to veselību saaukstēšanās laikā. Abus balzamus var lietot arī bērni jau no trīs gadu vecuma.