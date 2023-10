Jūlija Krūmiņa krokodila Dandija vai Buļa opja laternas gaismeklis. Slavenību lampu stāsti

Režisora Andreja Ēķa radošais gars jūtams it visā, ko viņš iesāk, arī mājvietas interjerā. “Furniture & Design Isle 2023” apmeklētāji varēs apskatīt īpašu lampu – “Zinger” šujmašīnu, kuru režisors atveda no izstādes “Dutch Design Week” un kura šobrīd rotā viņa mājokļa sienu. “Ik gadu apmeklēju dizaina nedēļu Holandē, kur ne tikai aplūkoju dažādus mākslas objektus, bet arī iegādājos. Mani īpaši uzrunā dizaina lietas, kam tiek dota otrā elpa, otra dzīve. Piemēram, urbis, kas tagad ir gaismeklis, un “Zinger” šujmašīna, kas šobrīd pilda lampas funkciju,“ stāsta Andrejs Ēķis. ““Zinger” šujmašīna ir simtgadīga lieta, kas kalpojusi citiem mērķiem, bet tagad ir oriģināls dizaina elements.”

“Instagram” konta “Mans remonts” radītāja Egita slaveno lampu ekspozīcijā izstādīs divas lampas, ko izglābusi no nonākšanas būvgružos. Pirms vairākiem gadiem interjera dizainere viesojās Siguldā kāda pazīstama meistara objektā, kurā bija iesākta kapitālā rekonstrukcija. “Ēkas pirmajā stāvā pie griestiem manu uzmanību piesaistīja vēl nedemontētas divas mazās lampas, kuras bija paredzēts izmest būvgružos. Nevarēju to pieļaut! Tā nu ņēmām kāpnes, skrūvējām lampas nost un vedām mājās,” atceras influencere.

13. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 izstādē norisināsies Latvijas Dizaineru savienības organizētā gaismas konference “LightUp!”, kuru moderēs gaismas arhitekte, “Women in Lighting” vēstniece Ilze Led (Ilze Leduskrasta). Konferences lektori ir gan atzīti arhitekti, gan citu jomu speciālisti: PhD arhitekte un dizainere Liene Jākabsone, Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītāja vietniece Ināra Gauja, profesors, interjera dizaina programmas “Royal College of Art” vadītājs Greiems Brūks (Graeme Brook), gaismas salona “DecoLight” vadītājs Sandris Linkums, “Silmani Elekter” apgaismojuma dizainere un Igaunijas Gaismas dizaineru asociācijas līdzdibinātāja Līna Einla (Liina Einla), “Lucidus” apgaismojuma nodaļas vadītājs Didzis Apinis, arhitekts ar 30 gadu pieredzi Reinis Liepiņš u. c. Interesenti konferencē varēs rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem par gaismas kvalitāti, gaismas ietekmi, gaismas piesārņošanu. Gaismas tēmas aplūkos gan no dizaineru, arhitektu, gaismas projektētāju, gan ražotāju un pārdevēju, gan gaismas patērētāju skatpunkta. Pasākumā diskutēs par sadarbības nozīmi gaismas projektu izstrādē un realizēšanā.