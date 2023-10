Pateicoties iepriekšējai pieredzei, Rīgas skolās nenotika plaša evakuācija

Policijas rīcībā esošā informācija saistībā ar šo gadījumu liecina, ka e-pasti apzināti izsūtīti no viena adresāta, un, izvērtējot visus apstākļus, šie ir vērtējami kā zema riska līmeņa draudi un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. Kā ierasts, Valsts policija veic drošības pārbaudes mācību iestādēs un ir saziņā ar skolu personālu par nepieciešamo rīcību.

Jau ziņots, ka vairākās Latvijas skolās saņemti identiski draudu e-pasti par it kā iespējamiem drošības riskiem un no izglītības iestādēm evakuēti audzēkņi, tomēr policija norāda, ka tie ir zema riska draudi un satraukumam nav pamata.

Līdz šim noskaidrots, ka izplatīti vismaz trīs veidu paziņojumi no vairākām adresēm, taču redzams, ka sūtītājs ir ģenerējis dažādas e-pasta adreses un visi gadījumi ir sasaistīti. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks apliecināja, ka e-pastus saņēmušas ap 300 izglītības iestādes.

"Trīs dažādi paziņojumi, vairākas e-pasta adreses reģenerētas un arī redzam sasaisti ar pagātni, proti, arī pirmdien bija līdzīgi gadījumi tiesās. Tagad speciālisti strādā, lai saprastu, no kurienes e-pasta adreses reģenerētas. IP adreses ir no dažādām valstīm vienlaikus, tur ir gan Āfrika, gan Eiropa. Kibervidē to viegli var izdarīt, lai maldinātu par savu patieso atrašanās vietu, tāpēc tikpat labi šis cilvēks vai cilvēki atrodas Latvijā," norādīja Ruks.