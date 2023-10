Pētījums: parasto varžu mātītes mēdz izlikties beigtas, lai izvairītos no tēviņu uzmanības

Lai vairotos, Eiropas parastās vardes (Rana temporaria) parasti savācas lielos baros, kur parasti tēviņu ir vairāk nekā mātīšu, kas nozīmē to, ka vairākiem tēviņiem jācīnās savā starpā, lai uzrāptos uz mātītes. Dažos gadījumos šīs cīņas laikā mātīte var iet bojā, raksta "Live Science".

Tieši tāpēc evolūcijas ceļā mātītēm ir attīstījušās vairāki paņēmieni, kā izvairīties no pārošanās. Lai novērotu šos paņēmienus, pētnieki no dīķiem savāca parasto varžu mātītes un tēviņus un novēroja tos laboratorijas ūdenstvertnēs. Izrādījās, ka no 54 varžu mātītēm 83% tēviņa pārošanās centienu laikā apvēlās uz muguras, kā rezultātā tēviņš pakļuva zem ūdens un tam nācās mātīti atlaist, lai tiktu virspusē.