Konkurss ⟩ Dari savu pilsētu labāku un tiec pie 10 000 eiro finansējuma

Vai esi kaut reizi domājis par to, kā padarīt savu pilsētu skaistāku un ērtāku dzīvošanai? Iespējams, tu pat zini, kā to paveikt, bet pietrūkst līdzekļu. Ja tev ir lieliska ideja, piedalies konkursā! Kas zina, iespējams, tieši tu būsi viens no veiksminiekiem, kuriem "Mežpils" piešķirs 10 000 eiro finansējumu savas ieceres īstenošanai!