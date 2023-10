Putnkopības asociācija rīko akciju "Latvijas olu spēks Ukrainai"

LAPNA pārstāvji skaidro, ka akcijas laikā olu busiņš Rīgā piestās trīs punktos un atradīsies tur noteiktu laiku vai līdz brīdim, kamēr būs vēl pieejamas olas . Ziedot varēs gan skaidrā naudā, gan ar kartes norēķinu. Ziedojuma summa būs sākot no viena eiro. Dāvanā ziedotājs saņems "Balticovo" olu sešpaku.

Asociācijā informē, ka busiņš Jaunajā Teikā pie instalācijas "Pērtiķis Sems" atradīsies no plkst.8.30 līdz 10, pie tirdzniecības centra "Spice" - no plkst.11.30 līdz 14.30, bet pie Āgenskalna tirgus - no plkst.16 līdz 19.