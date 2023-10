Rinkēvičam īsā laikā ir izdevies radikāli mainīt sabiedrības attieksmi pret Valsts prezidenta institūtu, norāda politoloģe

Sabiedrības attieksmes maiņu Valsts prezidents, politoloģes ieskatā, esot panācis ar savu cilvēcīgo attieksmi, cieņpilnu izturēšanos pret citiem nozaru pārstāvjiem, intensīvu došanos uz reģioniem un nebaidīšanos būt "viens no visiem". Tāpat to ir veicinājusi sadarbība gan ar iepriekšējās, gan esošās valdības ministriem, kā arī dažādu institūciju - slimnīcu, tiesu, dienestu - pārstāvjiem, lai izzinātu to problēmas un aktuālo situāciju.