Vai Somija pusgada laikā uzcēlusi žogu uz robežas ar Krieviju?

Šogad 28. februārī sākās Somijas austrumu robežas projekts. Kopējais robežas garums ar Krieviju 1340 kilometri. Šajā projektā izbūvēs žogu un novērošanas sistēmas 200 kilometru garā posmā jeb 15 procentos no kopējās Somijas-Krievijas robežas. Žoga mērķis būs uzlabot robežas novērošanu un novērst masveida imigrantu iesūtīšanu. Tas nepasargās no militāra uzbrukuma.

Projekta vadītājs Ismo Kurki no Somijas Robežsardzes e-pasta sarakstē ar Re:Check skaidroja, ka pašlaik pabeigta tikai projekta pilotprogramma. Proti, žogs uzcelts trīs kilometru garā posmā. Nākamajā fāzē paredzēts izbūvēt žogu 72 kilometru garumā. To plānots izdarīt 2024. un 2025. gadā, bet atlikušajos 125 kilometros – līdz 2026. gadam. Kurki arī piebilda, ka pēdējam posmam vēl nav atvēlēta nauda. Par to, ka Somijā žogu plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām, nupat atkārtoti ziņoja arī Latvijas sabiedriskie mediji (šeit).