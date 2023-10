Sāpīgāk par dzemdībām. Austrālijā kādu sievieti sadūris pīļknābis

Kad Dženija Forvarda devās uz mājām Tasmānijā, ceļmalā viņa pamanīja it kā ievainotu pīļknābi. Zināms, ka šī suga Austrālijā ir reta un aizsargājama, tāpēc sieviete centās ķibelē nokļuvušo dzīvnieku glābt, paceļot to un aiznesot drošībā. Pīļknābis gan ar to nav bijis mierā un pateicības vietā divas reizes sadūris sievieti ar savu indīgo piesi, kas tam atrodas pakaļkājas elkoņa locītavās. Pīļknābja inde sievietei izraisīja ārkārtīgi spēcīgas sāpes un agoniju, vēstīts izdevumā “ABC News”.