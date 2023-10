Politologs: Polijā būs jāatrod kompromiss starp prezidenta un Sejma ietekmi

Taujāts, ko Eiropa iegūs no šādas joslas, kas aptver valstis no Ziemeļjūras līdz Melnajai jūrai, politologs atzīmēja, ka šīs valstis ir ar citādāku vēsturi, tās atrodas tuvu Krievijai, cietušas pēc Otrā pasaules kara, šīs valstis pēc būtības bija okupētas. Šo valstu vēsturiskā pieredze atšķiras no tās, kāda ir tālākām Eiropas valstīm, piemēram, Francijai, Portugālei, Spānijai.