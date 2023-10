Aina Poiša: atbrīvojies no pašsabotāžas, ka vēzis uz tevi neattiecas!

Bet to atzīt var tikai katrs sev, jo, ja kāds no malas pasaka, tas izraisa tikai noliegumu. Atlikšana reizēm ievelkas gadiem vai arī uz visu mūžu, un tā atlikšana ienāk arī citās sfērās: “Šodien vēl nav tik traki.” Tas ir cilvēka dabā. Dzīve strauji dzen tevi uz priekšu, kad ir vairāk pienākumu pret citiem un arvien mazāk izjūti pienākumus pret sevi. Un tikai caur apzināšanos mums ir iespēja atjēgties, uztvert un saprast kairinājumus. Tāpēc labāk tādus kairinājumus, informāciju sūtīt cerībā, ka varbūt no desmit viens sadzird, pat tad, ja no simta viens sadzird, arī ir labi.

– Tas nozīmē, pirmkārt, izprast sevi, savas vajadzības un savu personīgo atbildību, atpazīt savas vājās vietas un piestrādāt pie tām. Mēs neesam visi vienādi. Nepieciešams noņemt sevi no pjedestāla un paskatīties reāli, jo ar apzināšanos tu esi atvērtā informācijas telpā, un tev ir iespējas, ko tev piedāvā. Tā ir nepieciešamība atbrīvoties no tādas pašsabotāžas "uz mani tas neattiecas". Visas šīs kustības, kampaņas, akcijas nav nekas jauns, katru gadu notiek tas pats, katru gadu mēs konsekventi atgādinām, modinām un klauvējam pie cilvēku durvīm, kuras ir ciet. Tas nav kādai citai. Nē, arī tev to vajag! Neatkarīgi no tā, kāds tev ir statuss, kāda tev ir izglītība, tu esi cilvēks un tev to vajag.