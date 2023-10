Ukrainas armija Hersonas apgabalā saglabā ierobežotu klātbūtni Dņepras kreisā krasta rajonos

Tiek norādīts, ka Ukrainas jūras kājnieku brigādes divas diversiju un izlūkošanas grupas šķērsojušas Dņepras upi, sakāvušas Krievijas spēkus šajā rajonā un iekarojušas placdarmu Kriņki ciemā, kas atrodas 30 kilometrus uz austrumiem no Hersonas un aptuveni divus kilometrus iekšzemē no Dņepras krasta līnijas. Atbildot uz to, Krievijas kājnieki veica pretuzbrukumu un atspieda Ukrainas spēkus atpakaļ uz ciema nomali, taču Ukrainas spēki joprojām kontrolē dažas mājas un gaida pastiprinājumu šajā rajonā.