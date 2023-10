Skolotājus vajag ne tikai sagatavot, bet arī prast noturēt skolās

Runājot par skolotāju rindu papildināšanu, L. Daniela minēja vairākas iespējas, kā iesaistīt studentus. Jau pašlaik LU studentiem jebkurā studiju programmā kā C daļas jeb izvēles kursu ir iespējams apgūt pedagoģiju, taču, kā atzina PPMF dekāne – gribētāju noteikti būtu vairāk, taču nereti traucēklis ir C daļas kursu nodarbību grafiks, kas sakrīt ar citiem kursiem. “Atzīstu, ka mums nepieciešams sakārtot C daļas kursu sistēmu, lai dažādu tēmu kursi nepārklātos un nerastos situācija, ka sev interesējošo tēmu nevar apgūt, jo tajā pat laikā ir cita nodarbība”, sacīja L. Daniela.