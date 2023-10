Pīlinga procedūras mirdzošai ādai: Kā izvēlēties piemērotāko?

„Āda ik mēnesi piedzīvo šūnu apmaiņas ciklu, kā ietvaros tā atbrīvojas no atmirušajām ādas šūnām un veido jaunas. Neveicot atbilstošas ādas kopšanas procedūras, atmirušās šūnas var krāties uz ādas virsējā slāņa, tādā veidā padarot ādu nespodru un pelēcīgu, aizsprostojot poras un traucējot ādas kopšanas produktu iedarbībai, proti, neļaujot to labvēlīgajām sastāvdaļām pilnvērtīgi uzsūkties. Pīlings jeb eksfoliācija palīdzēs noņemt atmirušās raga kārtas šūnas uz uzkrātos netīrumus no ādas virsmas, padarot ādu veselīgāku un starojošāku. Šī procedūra tāpat uzlabos arī dažādu kosmētisko produktu iedarbību, veicinot to uzsūkšanos ādā, savukārt regulāra eksfoliācija ļaus samazināt poras un novērst to aizsprostojumus, stimulēs kolagēna sintēzi ādā un izlīdzinās virspusējās krunciņas un grumbiņas,” skaidro Arta Bogdānova.