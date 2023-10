Vai Dombravam taisnība, ka Rietumeiropā terorakti ir ikdiena?

Raidījuma vadītāja Velta Puriņa, uzdodot pirmo jautājumu, pieminēja karu Ukrainā, notikumus Izraēlā, Vācijā notiekošās demonstrācijas palestīniešu atbalstam un protestētāju sadursmes ar policiju. To uzskaitījusi, viņa lūdza Dombravu vērtēt drošību Latvijā un jautāja, kāda ir “Latvijas drošības politika attiecībā uz migrantiem”. Dombrava uzteica Latvijas drošību un pretstatīja to Rietumeiropai:

“Piemēram, tajā pašā Rietumeiropā noteikti šī drošības situācija ir krietni sliktāka nekā Latvijā, jo tur terorakti ir ikdienas parādība daudzās no valstīm.”

Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Eiropols ziņo, ka pērn ES dalībvalstīs kopā mēģināts veikt 28 teroraktus. No tiem 16 bija veiksmīgi. Teroraktu rezultātā mira četri cilvēki. Divās nāvēs vainojami radikāli musulmaņu teroristi jeb džihādisti un divās labējo ideoloģiju pārstāvji. Patlaban detalizēts ziņojums par 2022. gadu nav pieejams, jo to pārskata. Savukārt 2021. gadā mēģināts veikt 15 teroraktus, no kuriem trīs bija veiksmīgi. Tajos kopā mira divi cilvēki.