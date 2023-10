Noskaties ⟩ Izglītības ministrija nav rēķinājusi, cik īsti izmaksās augstskolu apvienošana

Latvijas augstskolas ir pārmaiņu priekšā. To apvienošanu plāno jau kopš 2021.gada. Šobrīd plāni iesniegti ministrijā un noris pēdējie saskaņošanas darbi. Galvenais apvienošanas mērķis ir uzlabot vājāko augstskolu rādītājus. Procesam atvēlēta ievērojama summa – 80 miljoni eiro. Taču tā, visticamāk, ir tikai maza daļa no nepieciešamā. Ministrija pati apzinās, ka ar to nepietiek, bet cik daudz ir vajadzīgs – tā nav rēķinājusi, vēsta raidījums "Nekā personīga".