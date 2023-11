Viens zvans var mainīt dzīvi – atklāts anonīms uzticības tālrunis personām, kas izjūt seksuālu interesi pret bērniem

Lai novērstu bērnu seksuālo izmantošanu, ir jārod veidi, kā iesaistīties un sasniegt potenciālos pāridarītājus. Speciālisti apliecina, ka ar anonīma tālruņa zvana palīdzību nelaimi iespējams novērst pirms tā notikusi: “Bērnu izmantošana ir ārkārtīgi sāpīga, nopietna un sensitīva tēma. Tādēļ jāsaprot, ka cilvēks, kurš to apsver, visdrīzāk uzreiz nedosies pie speciālista, baidoties no nosodījuma. Sniedzot iespēju ar konsultantu runāt attālināti un pilnīgi anonīmi, ceram samazināt reālo pāridarījumu skaitu un ļaut zvanītājam saprast, kur viņš var vērsties pēc psiholoģiskas palīdzības.

Lielbritānijā un Īrijas Republikā līdzīgs tālrunis darbojas kopš 2002. gada. To administrē “Stop It Now” kustība. Šajā laikā tālrunis palīdzējis vairāk nekā 75 000 cilvēku. “Pētījumi liecina, ka no brīža, kad potenciālais pāridarītājs apzinās savu seksuālo interesi pret bērniem un reālo noziegumu, vidēji paiet vairāk nekā 10 gadi. Mūsu galvenā misija ir novērst bērnu seksuālu izmantošanu. Uzticības tālrunis sniedz iespēju krīžu konsultantiem palīdzēt zvanītājiem pāridarījumu novērst, pasargājot bērnus no vardarbības traumām, kas var ilgt visu mūžu.

Vairāk nekā 20 gadu laikā esam saņēmuši zvanus no aptuveni 37 000 cilvēku, kuriem ir seksuālas domas par bērniem un kuri apzinās to aplamību. Daži cilvēki zvana vienreiz, citi – vairākkārt. Savukārt gandrīz 20% no zvanītājiem ir potenciālo vai jau esošo pāridarītāju tuvinieki, draugi, kolēģi. Kādam var būt aizdomas par līdzcilvēka interesi pret bērniem, kāds par to jau ir informēts. Arī viņiem skaidrojam, kā palīdzēt sev un saviem mīļajiem un kā nepieļaut vardarbību pret bērnu. “Stop It Now“ palīdzības līnijas tagad ir izveidotas Nīderlandē, Beļģijā, Šveicē un Austrālijā. Līdzīgs darbs tiek nodrošināts arī daudzās citās valstīs, tostarp Vācijā, Francijā, Spānijā, Somijā un Kanādā,” stāsta Donalds Findlaters, “Stop it Now” kustības pārstāvis.