NBC: Rietumi ar Ukrainu apspriež miera sarunu sākšanu ar Krieviju

Sarunas attiecas uz ļoti vispārīgām aprisēm par to, no kā Ukrainai varētu nākties atteikties, lai panāktu mieru. Dažas no šīm sarunām notika jau oktobrī, piedaloties vairāk nekā 50 Ukrainu atbalstošo valstu, to skaitā NATO dalībvalstu pārstāvjiem.