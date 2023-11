ASV prezidenta vēlēšanas: republikāņu debatēs viedokļu sadursmes par Ukrainu

"Viņš teica, ka republikāņi pagurs no uzvarēšanas. Nu, mēs to redzējām pagājušajā naktī. Es esmu noguris no republikāņu zaudējumiem," runājot par Trampu, debatēs izteicās Desantiss, kurš pašlaik aptaujās ierindojas otrajā vietā. Viņš norādīja, ka Trampam būtu jāpiedalās debatēs un jāpaskaidro, kāpēc viņam būtu jādod vēl viena iespēja.