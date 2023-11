Par ko liecina Eiropas Komisijas ieteikums sākt sarunas ar Ukrainu un Moldovu par iestāšanos ES?

"Ja nav ievērojama sabiedrības atbalsta, tad arī reformas un pārmaiņas būs sāpīgas un ne vienkāršas, līdz ar to Moldovai varētu būt grūtāk tikt uz priekšu. Abu valstu iestāšanās ES lielā mērā būs atkarīga no kara turpinājuma un Ukrainas uzvaras, kā arī no tā, kāda būs Krievijas dezinformācija, kas varētu inficēt moldāvu prātus," pauda biedrības "Eiropas Kustība Latvijā" prezidents.