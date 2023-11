Lai seja staro: kā pareizi maskēt aukstumpumpu un tumšos lokus zem acīm

Tumšie loki zem acīm

Tumšajiem lokiem zem acīm var būt dažādi dominējošie apakštoņi, tādēļ to maskēšanai ir jāievēro pretējo krāsu princips, kas neitralizēs nevēlamo toni. Šim nolūkam radītie krāsu korektori ierasti ir krēmveida tekstūras un vieglas konsistences, tāpēc, uz tiem uzklājot papildu konsīleri, tonālo krēmu vai pūderi, acu zonā neveidosies bieza kārta. Ja nav pārliecības par to, kādu korekcijas toni izvēlēties, var iegādāties paleti ar vairākiem toņu salikumiem (zaļš, violets, oranžs, dzeltens), tādējādi būs iespējams kombinēt krāsas, kas piemērotas konkrētai vajadzībai. Papildu risinājums ir testēšana, proti, vienai acs zonai uzklājot vienu toni, otrai – citu. Pēc tam jāuzklāj konsīleris vai tonālais krēms un jāizvērtē, kurš no izvēlētajiem toņiem neitralizējis tumšos lokus veiksmīgāk.