Bijušais Lielbritānijas vēstnieks Latvijā: Eiropai stingrāk jāvēršas pret valstīm, kas darbojas pretēji tās vērtībām

"Visnozīmīgākais ir tā dēvētais nosacījumu mehānisms, kas nozīmē, ka, kamēr Ungārija nebūs panākusi progresu likuma varas jomā, tā nesaņems visus līdzekļus no ES fondiem, kas citādāk tai pienāktos,"

Iespējams, ka Orbāns dodas uz Maskavu vai Pekinu cerībā saņemt naudu, tomēr nozīmīga daļa no Ungārijas IKP tiek saņemta no ES un varbūt pat vēl nozīmīgāka daļa tai tiek, izmantojot piekļuvi ES vienotajam tirgum un investīcijām no citām Eiropas valstīm, norādīja eksperts.