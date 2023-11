Vai ES gadā pazūd ceturtdaļmiljons bērnu?

Trūkst konteksta

Dati par 250 tūkstošiem pazudušo bērnu, visticamāk, nāk no 2013. gada Eiropas Komisijas ziņojuma. Tajā teikts, ka ES dalībvalstīs gadā kopā bijuši aptuveni 250 tūkstoši iesniegumu par pazudušiem, tostarp no mājām aizgājušiem bērniem. Taču policiste nemin, ka lielākajā daļā gadījumu viņus atrod. Cik bieži tas notiek, precīzi pateikt no ziņojuma nav iespējams, jo valstis norādījušas tikai to, cik bērnu atrasts pēc diviem vai trim mēnešiem, turklāt pat to informāciju sniegušas tikai 12 ES dalībvalstis.