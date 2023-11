Igaunijas premjere būtu gatava pretendēt uz NATO ģenerālsekretāra amatu

Kallasai otrdien "Politico" rīkotajā konferencē "Defense Summit" ("Aizsardzības samits") Vašingtonā tika jautāts, vai viņa vēlētos, lai tiktu apsvērta iespēja, ka viņa varētu ieņemt NATO ģenerālsekretāra amatu pēc tam, kad to atstās pašreizējais alianses vadītājs Jenss Stoltenbergs.

"Pirms pāris dienām dzirdēju joku - nākamajam ģenerālsekretāram vajadzētu būt no jaunas dalībvalsts - "jauna" nozīmē 20 gadus NATO -, noteikti vajadzētu būt no valsts, kas aizsardzībai tērē 2% no sava iekšzemes kopprodukta , un būtu jauki, ja tā būtu sieviete. Tāpēc loģiski, ka tas ir [Nīderlandes premjerministrs] Marks Rite," ar humoru sacīja Kallasa.