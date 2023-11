Foto ⟩ Vidzemē un Latgalē vietām ir apledojuši ceļi

Vidzemē vietām snieg un apledojums veidojas uz Tallinas šosejas no Tūjas pagrieziena līdz Ainažiem, uz Valmieras šosejas no Braslas tilta līdz pat Strenčiem, kā arī uz Vidzemes šosejas no Cēsu pagrieziena līdz Raujas pagriezienam. Tāpat Vidzemē slideni ir vairāki reģionālie ceļi.