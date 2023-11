Balso par savu "Latvijas Gada auto 2024" favorītu klātienē t/c "Mols" vai internetā

Savukārt internetā iespējams nobalsot, apmeklējot vietni. Par to vairāk stāsta konkursa rīkotājs Māris Ozoliņš: "Šogad konkursam "Latvijas Gada auto" aprit 25 gadi. Es priecājos, ka tā ir tradīcijas, kas ir noturējušās gadu gadiem, viena no tām ir balsojums par "Tautas simpātiju". Interneta balsojumā starp balsotājiem tiks izlozēts viens no titula pretendentiem - automobilis Renault Austral" uz nedēļas nogali ar pilnu degvielas tvertni. Ar nepacietību gaidu balsojuma rezultātus, jo tie parasti ļoti atšķiras no žūrijas viedokļa."