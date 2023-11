Kurzemes lielākā Baltijas jūras piekrastes pilsēta Liepāja ir bagāta ar savu vēsturi, spilgto kultūru un krāšņo dabu. Liepājā vērojams vēsturiskās un modernās arhitektūras sajaukums, ko it īpaši var manīt pie Liepājas kanāla, kur atrodas senā ēka “Libava” un gandrīz turpat salīdzinoši nesen uzceltais un iespaidīgais “Lielais dzintars”. Neskatoties uz interesanto arhitektūru un krāšņajiem dabas skatiem, Liepāja ir arī pazīstama kā pilsēta, kurā dzīvo roks. Kādreizējā “rokkafejnīca”, “Pūt vējiņi” un jau pieminētais “Lielais dzintars” Liepāju padarījis par mūzikas galvaspilsētu. Tikpat burvīga ir arī Liepājas daba. Liepāja ir pazīstama ar savu plašo pludmali, kuru vasarā iecienījuši tūristi no daudzām pasaules valstīm. Neatkarīgi no tā, vai pastaigājies pa promenādi, peldies jūrā vai iepazīsti pilsētas zaļās zonas, Liepājas dabas skaistums noteikti iekaros visas sirdis.