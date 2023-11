Vai Kariņš ir piemērots kandidāts NATO ģenerālsekretāra amatam?

Taujāts, vai pārstāvim no Baltijas valstīm nebūtu lielākas izredzes uzvarēt sacensībā, ja Lietuva, Igaunija un Latvija vienotos par vienu kandidātu, Andžāns uzsvēra, ka tiklīdz būs skaidrāks, kuram no kandidātiem ir lielākas iespējas tikt pie NATO ģenerālsekretāra amata, Baltijas valstis tāpat apvienosies par vienu kandidātu.

Pēc eksperta paustā, nav nemaz tik slikti, ka no Baltijas valstīm ir divi kandidāti, jo Kallasa ārzemēs ir populārāka nekā Igaunijā. Klajā nāca informācija, ka premjeras vīram daļēji piederošais loģistikas uzņēmums "Stark Logistics" kara laikā Ukrainā turpināja pārvadājumus uz un no Krievijas.

"Kariņam nav tādas vēstures. Tiklīdz sāksies atlases intensīvākais posms, nav izslēdzams, ka gaismā nāks vēl kādas atklāsmes no Igaunijas. Manuprāt, tāpēc ir labi, ka ir cits kandidāts no Baltijas reģiona. Es neesmu drošs, ka patlaban Baltijas valstu apvienošanās par labu vienam kandidātam kaut ko daudz mainītu. Savā ziņā abi kandidāti ir kā viens, jo šis nav stāsts tikai par personībām, bet arī par to, ka šo amatu varētu uzticēt kādai no tā sauktajām "jaunajām dalībvalstīm", un kādā virzienā NATO tiek stūrēts. Lai cik paradoksāli tas neizklausītos, abas kandidatūras viena otru pastiprina," norādīja Andžāns.