Ērts, bet vai veselīgs? Deviņi interesējoši jautājumi par tamponiem

Tamponi jāmaina ik pēc 4–6 stundām un paketes ik pēc 2–4 stundām. Kas attiecas uz komforta daļu, tas tiešām ir atkarīgs no jums!

Tas, vai lietojat paketes, tamponus, menstruālo piltuvi vai menstruālo apakšveļu, ir pilnībā atkarīgs no jums. Dažreiz tas ir atkarīgs no iecerētajām nodarbēm. Piemēram, ja vēlaties peldēt menstruāciju laikā vai piedalīties sporta sacensībās, tamponi to atvieglos!