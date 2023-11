KAIFA CENA ⟩ "Varbūt es vēl varu paspēt izsaukt ātro palīdzību..." Līdzatkarīgās A. stāsts

Pēc vienas tādas lietošanas es viņam paprasīju tieši: parādi "Telegramā", kā tu to dabū. Viņš man parādīja vienu grupu, kurā ir viss kas. Tur, protams, ir zāle, arī kokaīns parādās, LSD. Bet tur ir arī ļoti liels farmakoloģijas produktu klāsts, tur ir ļoti daudz tablešu.

Mēs šķīrām laulību pavasarī pēc pēdējās epizodes, kad bijām atgriezušies no burvīga ceļojuma. Nedēļu pēc atgriešanās viņam bija pieraksts pie psihiatra. Pēc vizītes, ar kuru viņš bija ļoti apmierināts, stāstīja, kā viņi tur bija izrunājušies par visu ko, psihiatrs ļoti interesējies par viņu kā par personību par viņa problēmām – no šī psihiatra viņš atgriezās ar trīs klonazepāma paciņām. Tās ir 90 tabletes. Kad viņš ienāca mājās, es redzēju, ka viņš jau ir lietojis tās tabletes – bija atkal tie izplūdušie sejas vaibsti, diezgan nesaprotama runa, ārkārtīgi apmierināta sejas izteiksme, protams. Tā bija ļoti smaga lietošanas epizode, kas beidzās ar policijas izsaukšanu uz mājām un viņa izcelšanu no mājām. Un tad mēs arī šķīrāmies.