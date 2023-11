Foto ⟩ Akcija "Kur viņa palika?" Brīvības bulvāra liepu alejā

Akcijā iepretim Ministru kabinetam tika novietoti kurpju pāri, kas simbolizēs nogalinātās un no vardarbības cietušās sievietes.

Pēc biedrības rīcībā esošās informācijas, katra trešā Latvijas sieviete attiecībās pieredzējusi psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību vai vairāku vardarbības formu kombināciju. Ja salīdzina datus par sievietēm, kuras noslepkavojoši ģimenes locekļi vai intīmie partneri, tad Latvijā šis rādītājs ilgstoši ir viens no sliktākajiem Eiropā, pauž biedrība. Kopš 2016.gada, kad atsevišķi politiķi uzsāka kampaņu pret Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas ratificēšanu, Latvijā ģimenes locekļu vardarbības dēļ dzīvību ir zaudējušas 133 sievietes.

Tieslietu ministrijas (TM) parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna vērsa uzmanību, ka vardarbības pret sievietēm gadījumi nereti ir latenti un klusējoši noziedzīgie nodarījumi, līdz ar to "neviena statistika neparāda to situāciju, kas notiek, piemēram, virtuvēs". Viena no problēmām, kas neļaujot ieraudzīt vardarbības gadījumus, ir starpinstitucionālās sadarbības neesamība. Rezultātā cilvēki baidās un nemeklē palīdzību.