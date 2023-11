Ar pastiprinātajām robežkontrolēm Vācijai izdevies ievērojami samazināt valstī nelegāli ieceļojušo skaitu

Saskaņā ar ziņojumu, kas publicēts laikrakstā “Welt am Sonntag”, pašlaik Vācijā katru dienu tiek konstatēti mazāk nekā 300 neatļautu robežas šķērsošanas gadījumu. Vēl 30 dienas pirms jauno kontroles pasākumu ieviešanas šis skaitlis bija aptuveni 700 robežšķērsošanas gadījumu dienā.

Nelegālā imigrācija caur Poliju samazinājusies vairāk nekā uz pusi

Kopš februāra valstī nelikumīgi ieceļojušo skaits nepārtraukti pieauga, ziņo “Welt am Sonntag”. Trīsdesmit dienās pirms robežkontroles paplašināšanas no Polijas, Čehijas, Šveices un Austrijas, kur kontrole ir ieviesta kopš 2015. gada, Vācijā nelegāli bija ieradušies kopumā 18 492 cilvēki. Pēc tam tie bija tikai 11 029, kas ir par 40 % mazāk, ziņo laikraksts. Īpaši strauji samazinājusies nelegālā migrācija no Polijas - par 56%.