No kādām vielām jāuzmanās kosmētikā, ja esi gaidībās

Vai jūs zināt par hialuronskābi? Tā palīdz uzturēt ādu labi mitrinātu un hidratētu no iekšpuses. Tā kā tā dabiski atrodas arī audos, to ir droši lietot grūtniecības laikā. Parasti to atradīsit sejas tīrīšanas līdzekļos, sejas krēmos, serumos, eļļās un ādas mitrinātājos.