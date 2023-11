Daļa no Terehovas robežkontroles punkta pāries Satiksmes ministrijas pārziņā

Valdības lēmums paredz atļaut Finanšu ministrijai (FM) nodot SM valdījumā daļu no valstij piederoša nekustamā īpašuma sastāvā esošās zemes vienības, un ar to saistītās inženierbūves, paredzēt SM pienākumu par saviem līdzekļiem veikt minētā nekustamā īpašuma sadali un atdalītās zemes vienības daļas un ar to saistītās inženierbūves atdalītās daļas reģistrēšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda SM personā.