Austrālija ir slavena ar to, ka tās noteikumi attiecībā uz to, kas ir atļauts un kas nav, ir stingrāki nekā lielākajā daļā angliski runājošo valstu. Austrālijā videospēļu klasifikācijā pastāv vēl bargāks standarts par “R18” (tikai pieaugušajiem), proti, eksistē arī “X18”, un ar to apzīmētās spēles ir aizliegts iegādāties personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, neatkarīgi no tā, vai vecāki atļauj. Reizēm tiek piešķirts arī reitings “RC”, kas nozīmē "atteikta klasifikācija", kas būtībā liedz to pārdot. Šādu vērtējumu ir saņēmušas arī spēles “Silent Hill” un “Saints Row”, taču vispazīstamākais gadījums ir “South Park: The Stick of Truth” – spēle, kurai sākumā tika atteikta klasifikācija, taču vēlāk to piešķīra ar vienu nosacījumu, proti, izstrādātājiem ir jāizņem ārā “seksuālās vardarbības aina, kurā ir iesaistīti nepilngadīgie”. Īstā “South Park” stilā šī aina tika aizstāta ar smieklīgu piezīmi, kurā paskaidrota situācija.