"Google" maksās 67 miljonus eiro gadā Kanādas ziņu medijiem

""Google" ir piekritusi pienācīgi atbalstīt žurnālistus, vietējo žurnālistiku ieskaitot," paziņoja Kanādas premjerministrs Džastins Trudo. "Diemžēl "Meta" turpina pilnīgi atteikties no jebkādas atbildības pret demokrātiskām institūcijām."

Kanāda jūnijā pieņēma Tiešsaistes ziņu likumu, kas liek tehnoloģiju milžiem maksāt ziņu medijiem par to satura publicēšanu savās platformās. "Meta" uz to atbildēja, liedzot lietotājiem Kanādā piekļuvi ziņu saturam sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram". "Google" māteskompānija "Alphabet" iepriekš bija paziņojusi, ka plāno darīt to pašu, kad likums decembrī stāsies spēkā.