Saeimai būs jālemj par atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem 30% apmērā no procentu maksājumiem

Paredzēts, ka bankām kā nodevas maksātājiem būs pienākums katram atbilstošajam hipotekārā kredīta ņēmējam aprēķināt kredītu procentu kompensāciju 30% apmērā no procentu maksājumiem, kas aprēķināti saskaņā ar attiecīgo hipotekārā kredīta līgumu par attiecīgo ceturksni, bet ne vairāk kā divus procentpunktus no no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās likmes).